Нічна атака безпілотниками по Україні: які регіони опинилися під ударом і де лунали вибухи

Вночі окупанти знову атакували Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" випустили із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – РФ.

"У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 "Шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада розповіла подробиці ударів росіян ударними безпілотниками по Харкову.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили ракетами по підприємству на Донеччині, в результаті чого постраждали шахтарі.

Читайте також: