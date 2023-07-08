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Нічна атака безпілотниками: у ЗСУ розповіли про кількість збитих дронів та влучання

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Час на прочитання
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Нічна атака безпілотниками: у ЗСУ розповіли про кількість збитих дронів та влучання

Уночі проти 8 липня РФ атакувала Україну іранськими дронами. / Фото: Associated Press

Влучання зафіксовано у Дніпропетровські та Кіровоградській областях.

Уночі проти суботи, 8 липня, Російська Федерація атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Сили ППО знищили п'ять дронів. Втім, є "прильоти".

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти атакували безпілотниками з південно-східного напрямку з міста Приморсько-Ахтарськ, що в Краснодарському краї.

"В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено п'ять ударних БпЛА «"Shahed-136/131".Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити", - повідомили у Командуванні.

Так, дрони влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо, минулося без жертв. 

Повітряна тривога вночі 8 липня 

Через загрозу застосування РФ дронів, С-300 та "Іскандерів" в Україні було оголошено повітряну тривогу. Сирени почали лунати після опівночі. У деяких областях, як от у Кіровоградські, тривога тривала майже п'ять годин.

Війська РФ вдарили безпілотниками по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Росіяни поцілили по сільськогосподарському підприємству. Виникла пожежа. Поранення отримав один чоловік.

Також російська армія атакувала Кіровоградську область дронами. Спрацювали сили протиповітряної оборони. Минулося без потерпілих.

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Дата публікації
Перегляди
1763
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