Нічна атака безпілотників: Євлаш розповів про нову тактику росіян

Вночі вівторка, 23 квітня, російська армія атакувала Україну безпілотниками "Shahed-131/136" , використовуючи дещо нову тактику.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два "Шахеди" з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ними", - повідомив представник ПС.

За його словами, під час обстрілу БпЛА військові країни-агресорки намагалися розвідувати застосування українських мобільних вогневих груп.

"Поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику", - наголосив Євлаш.

Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала ударів дронами і ракетами по Україні. Зокрема, загарбники випустили 16 безпілотників "Shahed-131/136" та дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Зокрема, окупанти атакували дронами південні області. Під прицілом ворога була промислова і припортова інфраструктура регіону. На півдні "приземлили" 11 "Шахедів".

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