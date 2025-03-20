Нічна атака БпЛА на Саратовську область: що втратили росіяни (супутникові знімки)

Противник, найімовірніше, зазнав неабияких втрат унаслідок потужного нальоту й подальшої детонації.
На Енгельсі Саратовської області внаслідок удару дронів росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. Кількість буде зрозуміла згодом.
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
"На цьому аеродромі зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні", – акцентував він.
Як повідомляє ASTRA, в Енгельському районі Саратовської області запровадили режим надзвичайної ситуації муніципального рівня після атаки українських безпілотників. Про це повідомив голова району Максим Леонов у своєму телеграм-каналі.
Раніше губернатор Роман Бусаргін назвав сьогоднішню атаку наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, ніч 20 березня виявилося дуже "гарячою" у Росії. Невідомі безпілотники атакували Саратов та Енгельс.
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