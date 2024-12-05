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Нічна атака БпЛА, у РФ злякалися відповідальності за "Орєшнік": головні новини ночі 5 грудня 2024 року

Нічна атака БпЛА, у РФ злякалися відповідальності за "Орєшнік": головні новини ночі 5 грудня 2024 року

Нічна атака Shahed / Фото: dymka.com.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Єрмак у США провів зустріч з високопоставленими радниками Трампа - Reuters Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • У ПриватБанку прокоментували чутки про розкриття банківської таємниці через програму кешбеку Читати далі –>
  • Герасимов телефонував голові армії США: говорили про удар "Орєшніком" по Україні Читати далі –>
  • Слідом за Шольцем Україну відвідає лідер німецької опозиції Мерц Читати далі –>

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