Нічна атака БпЛА, у РФ злякалися відповідальності за "Орєшнік": головні новини ночі 5 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Єрмак у США провів зустріч з високопоставленими радниками Трампа - Reuters Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- У ПриватБанку прокоментували чутки про розкриття банківської таємниці через програму кешбеку Читати далі –>
- Герасимов телефонував голові армії США: говорили про удар "Орєшніком" по Україні Читати далі –>
- Слідом за Шольцем Україну відвідає лідер німецької опозиції Мерц Читати далі –>
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