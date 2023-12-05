Нічна атака дронами і ракетами С-300 по Україні: Ігнат розповів деталі

Російська атака по Україні в ніч проти 5 грудня була доволі тривалою, і ворог під час неї застосував не лише дрони-камікадзе, а й зенітні керовані ракети С-300.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Нічна атака по Україні – що відомо

"Доволі тривалою була атака. Не тільки ударними БПЛА типу "Шахед", але й зенітними керованими ракетами комплексу С-300. Ворог спрямував їх з окупованих територій Донецької і Херсонської областей по цивільних об'єктах на Донеччині та Херсонщині. Є там певні руйнування цивільної інфраструктури", – розповів Ігнат.

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Він також повідомив, що ударні дрони росіяни запускали з двох напрямків – із півночі, з Курської області та з Приморсько-Ахтарська. Безпілотники летіли аж до західних кордонів України.

"Ті, що з Курської області, атакували Харківщину. Там частину БПЛА було знищено, а частину, на жаль, ні. Але Харківщина – доволі близька прифронтова територія, і часу на знищення "Шахедів" у оборонців цієї області було не так багато, але результат вони показали достойний", – пояснив речник ПС.

Дрони долетіли аж до Львівщини

"Ті (дрони – ред.), що з Приморсько-Ахтарська, полетіли далі Україною – Миколаївська, Кіровоградська, Херсонська, Одеська, Вінницька (області – ред.), долетіли і до Львівської області", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що по маршруту прямування ворожі БПЛА знищувались. До цього була залучена була винищувальна авіація, зенітно-ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил, а також інші складові Сил оборони України. Так, вдалося знищити 10 із 17 ворожих дронів.

Нагадаємо, близько 2:00 у низці регіонів України була оголошена повітряна тривога через запуск росіянами ударних безпілотників.

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