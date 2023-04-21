Нічна атака дронами по Україні: в ЗСУ повідомили про тактику ворога з трьох хвиль

Зокрема, окупанти за допомогою безпілотників намагалися виявити українську ППО та влучити в неї.
Під час атаки по Україні дронами-камікадзе в ніч проти 21 квітня росіяни не просто намагалися поцілити по об'єктаї критичної і стратегічної інфраструктури, а вишукували ППО.
Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Вона звернула увагу на те, що окупанти зараз атакують Україну дронами, адже вони дешевші від ракет.
"Вочевидь, вони полювли не просто на об'єкти критичної і стратегічної інфраструктури, вони вишукують сили і засоби ППО, тому що дешевшим способом, ніж ракети вони зараз атакують. Вони економлять ракети", – пояснила Гуменюк.
Вона зазначила, що на Вінниччині ворожі дрони влучили в об'єкт інфраструктури, однак більшість БПЛА вдалося збити.
"Якщо минулої ночі вони атакували з напрямку Азовського моря, то зараз вони вишукують різні способи і намагаються атакувати більше з інших регіонів: з північного напрямку, з північно-західного напрямку, північно-східного", – розповіла речниця Сил оборони півдня.
Вона додала, що загарбники підбирають тактику. Так, перша хвиля ворожих дронів виявляє українську ППО, друга – намагається влучити, а третя – атакує цілі.
Нагадаємо, в ніч проти 21 квітня росіяни запустили по Україні 10 дронів-камікадзе Shahed. Вісім з них було виявлено і збито на підльоті до Києва.
Однак загарбники поцілили одним із дронів по Полтавському району. Внаслідок цього були руйнування цивільної інфраструктури та спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.
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