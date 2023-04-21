Нічна атака дронами по Україні: в ЗСУ повідомили про тактику ворога з трьох хвиль

Зокрема, окупанти за допомогою безпілотників намагалися виявити українську ППО та влучити в неї.

Під час атаки по Україні дронами-камікадзе в ніч проти 21 квітня росіяни не просто намагалися поцілити по об'єктаї критичної і стратегічної інфраструктури, а вишукували ППО.

Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона звернула увагу на те, що окупанти зараз атакують Україну дронами, адже вони дешевші від ракет.

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"Вочевидь, вони полювли не просто на об'єкти критичної і стратегічної інфраструктури, вони вишукують сили і засоби ППО, тому що дешевшим способом, ніж ракети вони зараз атакують. Вони економлять ракети", – пояснила Гуменюк.

Вона зазначила, що на Вінниччині ворожі дрони влучили в об'єкт інфраструктури, однак більшість БПЛА вдалося збити.

"Якщо минулої ночі вони атакували з напрямку Азовського моря, то зараз вони вишукують різні способи і намагаються атакувати більше з інших регіонів: з північного напрямку, з північно-західного напрямку, північно-східного", – розповіла речниця Сил оборони півдня.

Вона додала, що загарбники підбирають тактику. Так, перша хвиля ворожих дронів виявляє українську ППО, друга – намагається влучити, а третя – атакує цілі.

Нагадаємо, в ніч проти 21 квітня росіяни запустили по Україні 10 дронів-камікадзе Shahed. Вісім з них було виявлено і збито на підльоті до Києва.

Однак загарбники поцілили одним із дронів по Полтавському району. Внаслідок цього були руйнування цивільної інфраструктури та спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

Росіяни підступно атакували Україну ударними дронами-камікадзе "Шахед"

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