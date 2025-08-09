Нічна атака дронами на Харківщині: є поранені та руйнування

Наслідки атаки на Харківщину

У ніч проти 9 серпня російська армія атакувала Харківську область ударними безпілотниками.

У Чугуєві дрони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста.

«Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби», — повідомила очільниця громади Галина Мінаєва.

Крім того, під атаку дронів потрапила і Балаклійська громада. Як розповів начальник місцевої МВА Віталій Карабанов, ворожі безпілотники були спрямовані на центральну частину міста, де зафіксували кілька влучань.

Одне з них припало на приватне домоволодіння, інше — на нежитлову будівлю. Завдяки оперативній роботі екстрених служб серйозних жертв вдалося уникнути. Рятувальники та правоохоронці продовжують працювати на місцях подій, оглядаючи пошкодження та забезпечуючи безпеку мешканців.

Інформація про масштаб руйнувань та стан поранених уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 9 серпня в у Чугуївській громаді на Харківщині пролунала серія вибухів.

Ми раніше інформували, що у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.