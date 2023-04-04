Нічна атака дронів-камікадзе по Одещині була однією із наймасовіших від початку війни - експерт

Ефективність нальоту, з урахуванням одного дивного прильоту, становила менше 20%.
Атака у ніч проти 4 квітня дронів-камікадзе Shahed-136 по Одеській області, найімовірніше, була одним із наймасовіших нальотів безпілотників від початку війни.
Таку думку висловив військово-політичний експерт Олександр Коваленко.
За його словами, було застосовано 17 дронів, з яких - 14 збили сили ППО. Ефективність нальоту, з урахуванням одного дивного прильоту, становила менше 20%.
"Нагадаю, що ефективність нальоту вираховується не тільки за допомогою банального процентного співвідношення збитих і не збитих, але і за допомогою результативності - критичності нанесених пошкоджень. Один з прильотів, м'яко кажучи, взагалі в дуже дивне місце припав", - зазначив експерт.
Коваленко наголосив, що, попри масованість нальоту ворожих дронів, сили ППО відпрацювали "на межі своїх можливостей".
Нічна ворожа атака дронів на Одесу та область
Нагадаємо, близько півночі 4 квітня 2023 року в Одесі пролунала низка вибухів. Моніторингові пабліки повідомили про загрозу атаки безпілотниками. Представники влади пізніше заявили, що триває бойова робота і можлива друга хвиля атаки дронів.
За інформацією Повітряних сил, вночі 4 квітня 2023 року російські військові атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Ймовірно, запмускали з району східного узбережжя Азовського моря.
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