Нічна атака дронів на південь України: Гуменюк розповіла про наслідки

Вночі проти п'ятниці, 8 вересня, росіяни намагалися атакувати південь України. Окупанти випустили безпілотники по Одеській та Миколаївській областях.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк

Українські оборонці знищили 16 "Shahed-136/131": два безпілотники збили над Миколаївщиною і 14 над Одещиною. Влучань дронів не зафіксовано.

"Є, на жаль, наслідки бойової роботи. Уламками збитого безпілотника було пошкоджено нежитлову будівлю і сталося загоряння сухої трави, але пожежу оперативно ліквідовано. Ніхто не постраждав", - наголосила Гуменюк.

Нічна атака дронів

Пізно ввечері 7 вересня у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Україну летить кілька груп дронів Shahed. Окупанти запустили їх Чауди, що в анексованому Криму та російського Приморсько-Ахтарська.

Пізні ПС повідомили, що груп ударних БпЛА наближається до гирла Дунаю та до Одеси. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер просив людей перебувати в Укриттях.