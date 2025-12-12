Нічна атака дронів спричинила авіаколапс у Москві: експерт пояснив, що це означає

Москва / © Associated Press

Реклама

Нічна атака безпілотників на Росію призвела до тимчасового закриття повітряного простору над Москвою. Це спричинило масові збої в цивільній авіації. Цей епізод, включаючи затримку літака прем’єра Вірменії, експерти називають лише «видимою частиною» ширшого авіаційного колапсу.

Зокрема про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап для «24 Каналу».

До слова, під час чергової нічної атаки дронів по території Росії в небі над Москвою були запроваджені тимчасові обмеження, які одразу позначилися на роботі аеропортів.

Реклама

Одним із найпомітніших епізодів стала ситуація з літаком прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, який був змушений тривалий час кружляти в очікуванні дозволу на посадку.

Колапс далеко за межами одного рейсу

Костянтин Криволап наголосив, що інцидент із вірменським прем’єром є лише верхівкою айсберга. Справжнім свідченням системних проблем став масштабний збій у графіках, скасування та затримки багатьох цивільних рейсів у московському авіавузлі.

«Кажуть, що це зараз найпотужніший колапс, а повітряна тривога була понад 5 — 6 годин, і за цей час зробили дуже багато скасувань рейсів», — зазначив Криволап.

За його словами, вирішальними факторами в таких атаках є не лише кількість запущених безпілотників, а передусім точність ударів та виснаження російської протиповітряної оборони (ППО).

Реклама

Питання ефективності ППО

Російська сторона традиційно заявляє про «100-відсоткове перехоплення» всіх цілей. Проте експерт скептично ставиться до таких публічних заяв.

«Росіяни заявляють, що 100% збивають. Я в це, чесно кажучи, не дуже вірю. Ми очікуємо офіційних підтверджень», — підкреслив Криволап.

Додає, що остаточні висновки щодо ефективності атаки та її реальних наслідків для Росії будуть зроблені лише після отримання підтверджень про місця падіння уламків та можливі ураження об’єктів. Саме ці дані можуть показати, наскільки відчутним був удар і наскільки виснаженою є російська ППО.

Нгадаємо, у ніч проти 11 грудня дрони атакували Великий Новгород у Росії, де спалахнула пожежа на хімзаводі ПАТ «Акрон», який виробляє добрива та промислові продукти.

Реклама

Через нічну атаку дронів на Москву та Підмосков’я 11 грудня літак із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном не зміг приземлитися у російській столиці і був змушений прямувати на запасний аеродром.