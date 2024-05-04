Нічна атака дронів: у Повітряних силах розповіли про особливості удару

Останнім часом окупанти не часто застосовували БпЛА.

Цієї ночі армія РФ здійснила атаку безпілотниками на Україну. Востаннє подібний удар був понад місяць тому. Потім росіяни зменшували кількість використання БпЛА. Протягом останнього тижня застосування дронів майже взагалі не було.

Про це речник Повітряних сил України Ілля Євлаш розповів "24 Каналу".

Після того ворог дедалі більше зменшував кількість використання ударних БпЛА.

Вночі проти 4 травня ворог використав 13 безпілотників, які запускали з Бєлгородської області. Російські війська намагалися атакувати цивільну інфраструктуру в Харкові. Також декілька дронів розділилися й попрямували до Павлограда на Дніпропетровщині.

"Під час збиття сталося падіння уламків, які пошкодили цивільну забудову. На жаль, таке часто трапляється. Тому просимо наших громадян, повідомляємо на наших офіційних майданчиках, телеграм-каналі та WhatsApp, аби не нехтували тривогою", - наголосив Ілля Євлаш.

За словами речника Повітряних сил, наразі складно пояснити дії російських військ. Євлаш наголошує, що окупанти виходять зі своєї оперативної ситуації, стратегічного плану. Ймовірно, бачать доцільність робити акцент більше на ракетні удари.

Наразі армія РФ часто використовує балістику. Зокрема, "Іскандер-М". Крім того, атакують ракетам Х-59 класу "повітря- повітря".

Нагадаємо, у ЗСУ повідомляли, що РФ зменшила використання "Шахедів". Натомість ворог частіше застосовує балістичні та керовані авіаційні ракетами типу Х-59.

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