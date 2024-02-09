Нічний удар дронів: які регіони атакували росіяни і де сталися "прильоти"

Російська окупаційна армія не припиняє тиснути на південь України. Вночі проти п'ятниці, 9 лютого, загарбники здійснили атаку безпілотниками на Херсонську і Миколаївську області.

Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Було досить гаряче, тому що ворог не припиняє тиску на південні регіони і намагається продовжувати терор більш глибоких регіонів, ніж прифронтові. Одним з таких способів терору залишаються дронові атаки. Ворог цієї ночі продовжив атакувати з використанням "Шахедів". Цього разу в нашій зоні відповідальності атака характеризувалася досить стрімким розвитком подій", - розповіла Гуменюк.

З її слів, росіяни зосередили свій удар на Херсонщині, але досить результативно відпрацювали сили ППО. В області було знищено чотири БпЛА. Також один дрон збили на Миколаївщині. Втім, не вдалося уникнути "прильотів".

"Влучання було в агропідприємство. Це ще один напрямок ворожого терору. Росіяни намагаються вибити Україну з зернового ринку, намагаються бити по тих запасах, якими вона може підтримувати свою економіку. Спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих поки не надходило. Пожежу ліквідовано", - наголосила Гуменюк.

Як повідомлялося, вночі проти 9 лютого армія РФ здійснила удар БпЛА по Україні. Окупанти випустили 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим та Курської області – РФ.

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