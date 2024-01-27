Нічна атака: Гуменюк розповіла, куди окупанти спрямували "Шахеди"

Минулося без жертв та постраждалих.
Сьогодні вночі росіяни знову атакували українські міста, застосувавши ударні дрони.
Про наслідки повідомила Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня України.
"На жаль, ніч була знову тривожною і насиченою атакою дронів. Цього разу дрони спрямовувались по південно-східних областях. Бойова робота була зосереджена на зустрічі баражуючих боєприпасів "Шахед 131/136", на межі Херсонської області, коли вони виходили з тимчасово окупованої території, зокрема. Спрямовані вони були в напрямку Кіровоградщини. Там, в принципі, й знищені 4 безпілотних літальних апарати. Влучань не допущено. На щастя, відпрацювали результативно цього разу", - сказала вона.
Гуменюк також зазначила, що ворог продовжує тероризувати та виснажувати системи протиповітряної оборони щоночі.
"Це свідчить про те, що терор не припиняється і вони будуть продовжувати подібну практику, з використанням будь-якого озброєння, яке їм буде на той момент доступне", - додала вона.
Нагадаємо, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Ворог застосував чотири ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". ППО збила всі цілі.
Крім того, зранку окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Словʼянська Донецької області. По мирному місту росіяни випустили балістичну ракету "Іскандер".
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