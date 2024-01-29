Нічна атака: Гуменюк розповіла, яким маршрутом рухалися безпілотники

Росіяни намагаються дізнатися розташування української ППО.
Сьогодні вночі, 29 січня, окупанти випустили по Україні ударні дрони. Над Миколаївщиною ППО збила чотири "Шахеди".
Про це повідомила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.
"Ніч минула досить неспокійно, як і попередня, тому що ворог не припиняє своєї агресії, не припиняє обстріли. На жаль, продовжує застосування і баражуючих снарядів. Цієї ночі відбулася чергова дронова атака, зокрема і на південні регіони. Ворог спрямував безпілотники маршрутом, який йому більше до вподоби - через тимчасово окуповану Херсонщину і далі, розгалуджуючи різними напрямками України. Ми працювали над Миколаївщиною, там 4 безпілотних літальних апарати типу "Шахед" були знищені. На жаль, уламками пошкоджено кілька будівель - адміністративна будівля навчального закладу на Миколаївщині, приватний будинок. Але відбулося це все без пожежі і інформації про постраждалих не надходило. Бойова робота по таких цілях, як бойові ударні дрони, досить складна. Часто уламки можуть завдаватм шкоди навіть при результативній роботі засобів ППО", - сказала вона.
"Цієї ночі, за попередньої інформацією Генерального штабу, всього було запущено 8 дронів. Це быльш-менш стала кількість, яку ворог регулярно запускає, намагаючись тримати в напруженні і виснажуючи системи протиповітряної оборони щоночі, розвідуючи готовність системи ППО, намагаючись прокласти нові маршрути з урахуванням того, як обійти наш захист, зокрема для того, щоб прокладати маршрути майбутніх масованих атак", - додала вона.
Що відомо про нічну атаку
У ніч проти 29 січня Росія атакувала Україну вісьмома ударними БпЛА типу Shahed-136/131 та ракетами різних типів.
Дрони летіли з району Приморсько-Ахтарськ у РФ, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Гатили також ракетою "Іскандер-М" із району Воронезької області, що в Росії. Та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області", - сказано в повідомленні.
Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.
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