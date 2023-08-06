Нічна атака Хмельницької області: стало відомо, що було мішенню окупантів

Більшість ракет, якими російські військові атакували Хмельниччину 6 серпня, збили сили ППО. Мішенню ворога є аеродром у Старокостянтинові.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері всеукраїнського телемарафону.

"Не вперше атакується саме цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації, яка має на озброєнні бомбардувальники Су-24М. Але в нинішніх умовах хочу сказати, що авіація в нас доволі таки мобільна. Наші авіатори і всі, хто забезпечує польоти, знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів по всій територіх держави, тому ворогу не вдасться знищити так просто нашу авіацію. Вони хіба що в своїх пабліках і пропагандистських телеканалах знищують по 20 літаків щотижня. Думаю, наші льотчики покажуь їм найближчим часом, де раки зимують", - сказав він.

Що відомо про обстріл Хмельницької області

Вночі, 6 серпня, армія РФ двічі атакувала Хмельниччину, використавши ударні безпілотники та крилаті ракети. За інформацією першого заступника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, в регіоні спрацювали сили протиповітряної оборони.

Ударні БпЛА типу Shahed були спрямовані в напрямку Старокостянтинова.

Нагадаємо, за ніч сили ППО збили над Україною 30 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА.