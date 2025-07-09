Нічна атака: Ігнат заявив про наслідки від "Кинджалів" і повідомив, де був удар на Волині

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

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Під час нічної масованої атаки по Україні 9 липня сили ППО уразили 303 російські цілі. Водночас, зафіксовані наслідки від ударів ракетами «Кинджал». А на Волині однією з цілей ударів став аеродром.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів у ефірі ТСН у межах телемарафону.

Деталі атаки на Україну від Ігната

«Саме усіх засобів повітряного нападу сьогодні було аж 741. Це і ракети різних типів. Тобто мали сьогодні шість „Кинджалів“, сім крилатих ракет, ну і далі „Шахеди“ і дрони-імітатори. Одразу давайте трошки градус напруги знімемо. Одразу скажемо, що це не «Шахедів» летіла така велика кількість, а з «Шахедів» летіло усього трохи більше 300. І велика кількість їх була знищена протиповітряною обороною», — розповів Ігнат.

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Він зазначив, що українські захисники неба уразили 303 ворожі засоби повітряного нападу.

«Це в нас сім крилатих ракет знищено, решта — знищено БпЛА типу „Шахед“. До локаційно втрачених в нас вже потрапляють, власне, дрони-імітатори, зазвичай, які противник випускає теж у великій кількості по території нашої держави», — поінформував речник Повітряних сил.

Атака «Кинджалами»

За його словами, протиповітряна оборона цього разу впоралася непогано. Водночас, є зафіксовані наслідки ударів «Кинджалами».

«Так, є певні наслідки від «Кинджалів». Не всі далеко вони долетіли своїх цілей, але маємо певні наслідки. Тут треба це говорити. І по «Шахедах» бачимо, власне, такі результати», — сказав Ігнат.

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Де був зосереджений удар ворога?

Він також розповів, куди був зосереджений удар ворога цієї ночі.

«Ну вже місцева влада сказала, ну і ми написали офіційні повідомлення: звісно, що — Волинь. Це і аеродром у тому числі, і окремі підприємства, які на цьому напрямку атакував ворог», — повідомив речник ПС.

Він зауважив, що ворог останнім часом спрямовував засоби ураження десь точково, і сьогодні таким епіцентром стала Волинь. Атаковані були і інші регіони, зокрема Житомирщина теж постраждала від цієї атаки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАКОЇ МАСОВАНОЇ АТАКИ НА УКРАЇНУ ЩЕ НЕ БУЛО! ІГНАТ із ПОДРОБИЦЯМИ

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Нагадаємо, під час нічної масованої атаки по Україні російська армія випустила 741 повітряну ціль.

Основним напрямком удару стала Волинська область, а саме Луцьк. На регіон летіло близько 50 БпЛА та п’ять ракет. Там внаслідок атаки виникли пожежі.

Водночас, внаслідок атаки на Житомирську область також виникли пожежі, були пошкоджені столярний цех та багатоповерхівки.