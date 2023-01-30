Нічна атака в Ірані: у США розповіли, хто може за цим стояти

США наголошують, що не допустять до рук Тегерана ядерної зброї

У США заявили, що найімовірніше за нічною атакою Ірану стоять ізраїльські сили.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що готовність завдати удару по іранських цілях Ізраїль виявляє вже давно. Йдеться про випадок, якщо дипломатія не зможе приборкати ядерну або ракетну програму Тегерана. Утім, в Ізраїлі від офіційних коментарів поки відмовляються.

Представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, ЗС США не брали участі в ударах по Ірану. Водночас один з представників США повідомив агенству на умовах анонімності про те, що до атаки причетний Ізраїль.

Зазначимо, що США вкотре заявили, що не допустять до рук Тегерана ядерної зброї. Однак кращим способом змусити режим поступитися залишаються переговори. Вночі 30 січня на військових об'єктах Ірану сталися вибухи.

Додамо, Ізраїль завдав удару безпілотником по оборонному комплексу в Ірані, оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних і військових амбіцій Тегерана, за словами офіційних осіб США та людей, знайомих з операцією.

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