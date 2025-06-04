Нічна атака на Харків та область: влада назвала місця "прильотів" та наслідки

Пожежа в Харкові через російську атаку у ніч проти 4 червня / © ДСНС

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Під час атаки на Харків ракетами і безпілотниками у ніч проти 4 червня російські війська завдавали ударів по цивільній інфраструктурі, підприємствах, житлових будинках і не тільки. Загалом «прильоти» зафіксовані у восьми локаціях.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Атака на Харків тривала півтори години — від 02:29 до 03:57. Окупанти застосували дві ракети та вісім дронів «Шахед». Один безпілотник не вибухнув, а от решта влучили. Постраждав Новобаварський район міста.

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«Били по цивільній інфраструктурі. По підприємствах. По людських будинках. По СТО. По парку. Прильоти загалом по семи локаціях», — зазначив Терехов.

Він уточнив, що у Харкові було пошкоджено:

цех цивільного підприємства;

ще одне цивільне підприємство, там виникла велика пожежа. Постраждав 30-річний чоловік, лікарі стабілізували його стан;

горіла СТО;

згорів приватний будинок, гараж, флігель. Постраждало ще сім осель поруч;

пошкоджено дах складу;

влучання у землю, вигоріла трава на площі 600 кк. м. Зачепило електромережу.

знайдено нерозірваний «Шахед».

«Працювали всі служби — обленерго, водоканал, Шляхрембуд та інші, волонтери. Швидко. Злагоджено. Як завжди», — додав мер Харкова.

Водночас у ДСНС зазначили, що ворог завдав комбінованого удару БпЛА та ракетами по Харкову і передмістю. Через це у селі Циркуни горів житловий будинок на площі 250 кв. м. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

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На місці подій працюють підрозділи ДСНС та піротехнічні розрахунки. Триває ліквідація пожеж.

Пожежа через атаку на Харківську область / © ДСНС

Пожежа через атаку на Харківську область / © ДСНС

Пожежа через атаку на Харківську область / © ДСНС

Нагадаємо, уніч проти 4 червня місцева влада Харкова повідомила, що місто перебуває під ворожою атакою. Повідомлялося, що в одному з житлових кварталів Новобаварського району зафіксовано влучання, внаслідок чого постраждала щонайменше одна особа.

Згодом стало відомо, що у Харкові ракети та дрони вразили цивільну інфраструктуру.