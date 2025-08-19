Нічна атака на Кременчук: десятки дронів-камікадзе та ракети спричинили вибухи

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 19 серпня російські війська здійснили нову атаку на Кременчук: було завдано удару десятками ударних безпілотників типу «Shahed», а також ймовірно — крилатими й балістичними ракетами.

Про це інформують моніторингові канали.

Дрони атакували з різних напрямків , і місцеві мешканці чули численні вибухи.

Повітряні сили України також підтвердили запуск десятків безпілотників по регіону.

Удари були спрямовані саме на Кременчук і сусідні райони Полтавщини.

Точні дані щодо руйнувань або постраждалих наразі не оприлюднені. Стан регіональної інфраструктури та енергетичних об’єктів уточнюється.

Раніше повідомлялося, що 18 серпня, окупанти завдали двох ударів по Запоріжжю. Троє людей загинуло через російський обстріл балістикою по Запоріжжю.

Також 17 серпня, пізно ввечері, РФ завдала ракетного удару по Сумах та Харкові. Крім того, вчора внаслідок обстрілу РФ по Запорізькій області загинув 15-річний хлопець, ще шестеро людей, зокрема дві дитини — були поранені.