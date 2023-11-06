Нічна атака по Одесі: що відомо про наслідки влучання ракет (фото)

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

У ніч проти понеділка, 6 листопада, російські окупанти завдали удару по Одесі та її околицях. Загарбники атакували регіон, випустивши ракети "Онікс" та "Іскандер-М". Над Одещиною збили сили ППО 15 дронів.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Ракети влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей.

Також над Одещиною збили 15 дронів. Однак є й влучання: пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном. П'ятеро людей травмовані, їх ушпиталили.

Наслідки атаки / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Як заявив мер Одеси Генадій Труханов, "приліт" стався по Національному художньому музею, який розташований у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Трохи туди, трохи сюди і могли б ми втратити багато наших зразків, експонатів, дуже відомих у всьому світі. На щастя, цього не сталося", — зазначив мер міста.

Що кажуть у Генштабі

РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон. Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА.

Наслідки атаки / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Зміни у роботі транспорту Одеси після атаки

Комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" повідомило, що 6 листопада через пошкодження інфраструктури змінять рух трамвайні маршрути.

Трамвайний маршрут №7 курсуватиме від вул. Паустовського до вул. Чорноморського козацтва та від 16 станції Люстдорфської дороги до Тираспольської площі.

Трамвайний маршрут №12 курсуватиме за маршрутом: Слобідський ринок – Херсонський сквер.

Трамвайний маршрут №15 курсуватиме між Слобідським ринком та Олексіївською площею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що неділю 5 листопада ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Читайте також: