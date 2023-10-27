Нічна атака на півдні: Гуменюк повідомила, куди влучили окупанти

Сьогодні вночі під загрозою удару дронами опинились дві області на півдні України.

Про наслідки атаки повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ворог знову випробував нас дроновиим атаками, причому це були підшукування нової тактики. Це вони прилаштовуються і намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективним. Двічі атакував ворог південні регіони. По три дрони були спрямовані, загальна кількість шість, п'ять з них були знищені - два на Миколаївщині, три на Херсонщині. На жаль, відбулося влучання в об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, але вона не критична, локалізована, рятувальники працюють. Головне - люди не постраждали", - сказала вона.

Гуменюк також пояснила, чому окупанти атакують малими партіями дронів.

"Цілком очевидно, що можуть розвідувати готовність протиповітряної оборони, і намагатися її виснажити. Нічний час обирається, цієї ночі два проміжки часу, критичний момент, коли втомленість людського організму відбувається, вони так розраховують. Ми аналізуємо тактику ворога і підбираємо тактику протидії, - додала вона.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ двічі попереджали про пуски російських ударних БПЛА — о 22:53 та о 4:55. У першому випадку тривога тривала близько двох годин, у другому — понад годину.

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