Нічна атака на Україну: у ЗСУ розповіли про кількість збитих ракет і дронів

У ніч на 13 липня російські окупанти атакували Україну 20 ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131", а також ракетами. Сили ППО знищили 20 дронів та два "Калібри".

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється", - повідомили у ПС.

Окупанти запускали безпілотники з Курська та Приморсько-Ахтарська. Напрямками атаки були північний схід та південний схід.

Також росіяни застосували дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Джанкоя в анексованому Криму.

Зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Атака вночі 13 липня

Після опівночі повітряна тривога була оголошена в Києві, Львові та більшості областей України. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки ударними БпЛА та ракетами.

У Мережі повідомили про звуки вибухів на Київщині та Хмельниччині. Також повідомлялося, що вибухи пролунали в Києві.

Стало відомо, що сили ППО збили близько десятка "шахедів" над Києвом. Уламки дронів впали в Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Попередньо, є пошкодження житлових будинків.

Рятувальники виявили тіло загиблого під час гасіння пожежі в Подільському районі, У Дарницькому районі госпіталізували двох постраждалих.

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