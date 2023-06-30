Нічна атака на Україну: у ЗСУ розповіли про кількість знищених дронів та влучання

Уночі проти п'ятниці, 30 червня, російські окупаційні війська атакували Україну з південно-східного напрямку. Росіяни випустили 13 безпілотників Shahed. Сили ППО знищили на півдні десять дронів.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Завдали ударів 13 дронами-камікалдзе іранського виробництва "Shahed-136/131" із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ) та чотирма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що армії РФ вдалося атакувати військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області. Попередньо, минулося без жертв.

Як повідомлялося, ввечері 29 червня російські війська запустили в напрямку України Shahed. Загроза застосування ударних дронів була у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Згодом у ПС Збройних сил повідомили про роботу ППО на південному сході України.

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