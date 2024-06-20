Нічна атака на Україну: як збили ракети, які не фіксували

У ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу “Shahed”, повідомляють у Повітряних силах. Водночас, інформаційні Телеграм-канали, які повідомляють про атаки в режимі реального часу, зазначали, що ракет над Україною не фіксували.

Чому це сталося, в ефірі телемарафону пояснив військовий аналітик Олексій Гетьман.

“Вони (росіяни — Ред.) запускають ракети дійсно з акваторії Каспійського моря. Там ми не можемо дістати ці літаки-ракетоносії. Чому не було повідомлення? Я схильний вважати, що це якийсь технічний збій чи хтось щось не допрацював, бо припускати, що вони запустили якісь ракети, які ми не бачимо… Цього точно не треба робити. Бо це такі самі ракети, які по нам летіли раніше” — каже експерт.

За його словами, там дійсно змінюється бойова частина, вона починає використовувати касетні суббоєприпаси, ракети вдосконалюються. Але зробити з Х-101 чи Х-555 ракету, яку не можуть побачити наші засоби протиповітряної оборони, у росіян можливості немає, зауважив Олексій Гетьман.

“Взагалі це майже неможливо зробити. Теоретично це можна зробити. Тому я думаю, що з цим розберуться. Хто в цьому винен, отримає догану. Буває, світло вимикається і хтось робить помилки на будь-якій роботі. Інформацію ми почуємо від Генштабу. Давайте не драматизувати ситуацію”, — резюмував військовий аналітик.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічна АТАКА на Україну! ПОШКОДЖЕННЯ в 4 областях! А ще ЗБИТО РАКЕТИ, яких НЕ фіксували

Нагадаємо, в ніч проти четверга, 20 червня, російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники Shahed. Усього застосовано дев'ять ракет різних типів і 27 БпЛА. Сили ППО знищили п'ять і ракет 27 дронів.

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