Нічна атака на Запоріжжя: виявлено уламки ворожої ракети

Місцева влада повідомила, що минулося без постраждалих та жертв.

Внаслідок нічної ракетної атаки в одному з районів Запоріжжя пошкоджено приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Наразі обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби. За попередніми даними, постраждалих та жертв немає. Також виявлено уламок ворожої ракети.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 12 січня у Запоріжжі прогримів вибух.

На Херсон пустили потужну ракету: наслідки руйнівного вибуху

Читайте також: