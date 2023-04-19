Нічна атака Одещини дронами: Гуменюк розповіла, що саме хотіли знищити окупанти

Атака дронами-камікадзе Одеської області у ніч проти 19 квітня була направлена на пошук та знищення систем протиповітряної оборони.

Про це у коментарі "Суспільному" розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони "Півдня" Наталя Гуменюк.

Росіяни пустили безпілотники з боку Азовського моря.

"Прикривалися особливістю регіону, особливістю ландшафту для того, щоб бути максимально непомітними. Намагаються вони все ж таки обдурити нашу протиповітряну оборону і намагаються її вишукати. Саме тому, ми підозрюємо, була така групова атака кількома заходами, щоб спровокувати роботу ППО", - пояснила вона.

Третя хвиля пусків уразили об’єкт рекреаційної інфраструктури, що, за її словами, говорить про небезпеку курортного сезону.

Наталя Гуменюк каже, що очікувати нової ракетної атаки після уражень дронами не треба, але варто бути готовими.

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня російські війська атакували Одещину іранськими безпілотниками типу "Shahed". Минулося без потерпілих. У Повітряних силах повідомили, що окупаційні війська випустили 12 дронів-камікадзе. Українським захисникам вдалося збити десять цілей.

У ЗСУ також попередили, що Росія може готувати масований удар по Одесі на 2 травня.

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