Нічна атака окупантів: Гуменюк розповіла, звідки летіли БПЛА і скільки їх вдалося збити

Вночі проти 17 грудня росіяни завдали чергового удару безпілотниками по Україні. Відомо про одну загиблу людину.

Російські окупанти намагаються розширити географію своїх майданчиків для запуску своїх БПЛА по Україні. Нині основний акцент загарбники роблять на Крим.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вони намагаються запускати (безпілотники - ред.) з саме тимчасово окупованого Криму, розширюючи географію майданчиків, з яких вони це роблять, і розуміючи, що дійсно можуть бути ураження, оскільки досяжність аж до Керчі робить всю територію Криму небезпечною. Саме тому вони намагаються розгорнути додаткові майданчики", - розповіла Гуменюк.

Якщо раніше дрони запускали з мису Чауда, то останнім часом фіксуються пуски і з напрямку Балаклави у Криму.

"Цієї ночі атака також була з випуском безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" з кримського напрямку. Спрямована так, щоб максимум можливої відстані безпілотники пройшли тимчасово окупованою Херсонщиною. Але бачимо і зосередженість безпілотних ворожих ударів саме по Херсонщині. Раніше вони були спрямовані глибше в тилові території", - зауважила речниця Сил оборони півдня.

Вночі проти 17 грудня на півдні робота бойова велась переважно на Херсонщині і Одещині. За словами Гуменюк, на Херсонщині було знищено 7 безпілотників, на Одещині — 9. Але внаслідок падіння одного зі збитих безпілотників стався вибух у житловому будинку.

"Це ще раз говорить, що ворог спрямовує безпілотники таким чином, щоб їх територія пролягала над житловими кварталами. Відомо про одну загиблу людину, пожежа, яка спалахнула, була оперативно ліквідована. Є руйнування кількох приватних будинків, вибухова хвиля була дуже потужна", - повідомила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, вночі проти 17 грудня окупанти знову атакували Україну. За інформацією Повітряних сил України, збили всі 20 "Шахедів" і ракету Х-59.

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