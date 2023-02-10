Нічна атака по Харківщині: влада розповіла, чим вгатили росіяни

Сьогодні вночі ворог завдав ракетних ударів по місту Харкову та області. Попередньо, гатили ракетами С-300. Під прицілом перебували критичні та інфраструктурні об'єкти.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Виникли пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно загасити. Проте деякі райони міста залишаються без електроенергії. Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків ударів. На щастя, обійшлося без постраждалих", ‒ зазначив він.

Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати з мінометів та артилерії населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебувало близько 10 населених пунктів. У Куп'янську та Дворічній через обстріли зруйновано декілька житлових приватних будинків.

По Харківському району ворог бив із артилерії та мінометів. Під обстрілом були села Веселе та Красне. Також 14 мінометних ударів було здійснено по Богодухівському району.

Після 23:00 окупанти обстріляли ракетами С-300 смт Борову Ізюмського району. Є влучання у проїжджу частину та приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого Росія знову атакувала населені пункти України ракетами. Під обстріл потрапили Дніпропетровська, Хмельницька, Запорізька області та місто Харків. Всі подробиці нічного терору читайте у нашій новині.

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