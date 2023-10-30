"Мама живцем згоріла": свідки нічної атаки по Херсону розповіли про пережите (фото, відео)

Внаслідок обстрілу Херсона в ніч проти 30 жовтня є загиблі та постраждалі, адже російські окупанти поцілили по приватних та багатоквартирному будинку.

Про це повідомили МВС України та начальник МВА Роман Мрочко.

Очільник військової адміністрації уточнив, що російські війська близько опівночі вдарили по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега.

Внаслідок обстрілу в Центральному районі міста зайнялася пожежа на 9-му поверсі багатоквартирного будинку.

"У вогні загинула 85-річна жінка. Ще одна постраждала була ушпиталена з опіками та отруєнням продуктами горіння. Мешканці сусідніх квартир опинилися заблокованими", – йдеться в заяві Мрочка.

В МВС поінформували, що вночі росіяни атакували з РСЗВ Північний мікрорайон Херсона: зафіксовано близько 15 "прильотів".

Ворожі снаряди пошкодили школу, три приватні та багатоповерховий будинок.

Унаслідок атаки у квартирі загинула 91-річна жінка, також поранено 68-річного чоловіка та жінок 36-ти і 53-х років.

Наслідки обстрілу Херсона вночі 30 жовтня / Фото: МВС України у Telegram

Наслідки обстрілу Херсона вночі 30 жовтня / Фото: МВС України у Telegram

Розповіді очевидців атаки по Херсону

"Точний час сказати не можемо, бо перед тим було гучно, були "прильоти" і "Гради". А коли до нас полетіло – ми й не зрозуміли, що воно "прилетіло". Просто гепнуло, почали дивитися і бачимо, що ось таке трапилося. Пожежа була: одразу побачили спалахи в сусідніх вікнах, потім зрозуміли, що горить наш будинок", – розповіла місцева мешканка Валентина Цимбал.

"Залетіло в кухню і пробило на восьмий поверх. Там отакенна діра у стелі. Пройшло через туалет, ванну і там застряг шматок цього. І от від цього вибуху стіна з кухні впала до сусідів. У спальні, де мама спала, плита впала на неї. Живцем згоріла", – розповіла жителька пошкодженої квартири Наталія Глазова.

Нічний обстріл Херсона: місцеві жителі розповіли про пережите

Нагадаємо, росіяни також вдень 29 жовтня обстріляли центральний район Херсона. Унаслідок атаки було поранено 43-річну жінку.

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