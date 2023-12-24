Нічна атака по Херсону: загинуло подружжя, а під завалами виявили тіло чоловіка

Російські війська протягом доби 23 грудня 88 разів атакували Херсонську область, випустили 425 снарядів по області, з них — два ракетних, 71 — по обласному центру. Четверо людей загинули, дев'ять — поранені.

В результаті нічного артобстрілу Херсона 24 грудня є загиблі та постраждалі. Росіяни влучили артилерійським снарядом по житловому будинку. В результаті постраждала родина.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"На місці загинули 87-річний чоловік та його 81-річна дружина", - написав Прокудін.

Також через обстріл постраждав 54-річний херсонець. Він отримав поранення.

"Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації", - додав він.

В одному із районів міста, під час розбору завалів, рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.

Раніше Наталя Гуменюк повідомила наслідки атаки по місту вночі. Більше про це читайте у новині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Те, що не показують! Ексклюзивне відео бою вертолітників на Херсонщині

Читайте провідні новини: