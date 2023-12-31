Нічна атака по Київщині: влада повідомила, куди влучили окупанти

У Київській області сталася пожежа після нічної атаки дронів-камікадзе.

Київщина відбила чергову терористичну атаку ворога. Цієї ночі область була атакована ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Внаслідок атаки на одному з об’єктів критичної інфраструктури через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території. Її оперативно ліквідували", - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, потраплянь в обʼєкти житлової інфраструктури немає. Жертв та постраждалих немає.

Вночі вибухи пролунали у Білій Церкві Київської області. Деталі - поки невідомі.

Нагадаємо також, що 29 грудня Російська Федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети по мирних містах. Про всі подробиці читайте у новині.

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