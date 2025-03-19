Нічна атака по лікарні на Сумщині: які наслідки і що з пацієнтами

Під час атаки на Сумську область пролунало шість вибухів. З лікарні вдалося евакуювати 60 людей.

Через атаку безпілотниками на лікарню у Краснопільській громаді Сумської області в ніч проти 19 березня будівля медзакладу зазнала суттєвих руйнувань. На щастя, минулося без загиблих і поранених.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Під час російської атаки по лікарні на Сумщині було зафіксовано шість вибухів.

За попередніми даними, минулося без постраждалих. У момент вибуху пацієнти та персонал лікарні перебували в укритті.

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Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників, поліції до захищених місць було евакуйовано 60 людей.Серед них були і маломобільні.

Через атаку приміщення лікарні зазнало значних руйнувань. Пошкоджено також службовий автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Ліквідація наслідків триває.

Нагадаємо, цієї ж ночі російська армія атакувала також лікарню в Сумах. Зафіксовані пошкодження, але ніхто не постраждав.