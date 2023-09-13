Нічна атака по Одещині: у Повітряних силах показали момент збиття дронів-камікадзе

У ніч проти 13 вересня російська армія вчергове атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Силам ППО вдалося збити 32 БпЛА типу "Shahed-131/136". Сталося влучанням по припортовий інфраструктурі. Внаслідок атаки понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі показав момент збиття ворожих дронів над Одещиною.

"Під час нічної атаки на Одещині збито більше трьох десятків ударних дронів! За цією цифрою – титанічна праця українських захисників. Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп! З кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони", - йдеться у дописі.

Олещук також зауважив, що Повітряні Сили ефективно збивають ворожі дрони і не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на "шахеди", а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет.

Атака дронами Одещини

У ніч на 13 вересня 2023 року російські окупанти атакували Одещину кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Повітряна тривога на Одещині тривала від 00:27 до 05:01. Основний напрямок удару – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону. За результатами роботи ППО було знищено 32 ворожі ударні дрони "Shahed-136/131".

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