Нічна атака по Одесі: загинув юнак, кількість постраждалих зросла (фото)

У людей – уламкові поранення та отруєння продуктами горіння.
Внаслідок ракетного удару по Одесі вночі 20 липня кількість постраждалих зросла до восьми, і загинув юнак – охоронець цивільної будівлі.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він уточнив, що внаслідок нічної атаки по Одесі постраждали восьмеро людей, серед яких троє співробітників ДСНС. Водночас в області минулося без постраждалих.
До лікарень міста госпіталізували трьох постраждалих, які перебувають у стані середньої тяжкості. Серед них – один надзвичайник.
"У людей – осколкові поранення та отруєння продуктами горіння. Всі отримують необхідну медичну допомогу. Бажаю постраждалим скорішого одужання!" – йдеться в заяві Кіпера.
Він також повідомив про одного загиблого внаслідок ворожого удару – це охоронець цивільної будівлі 2002 року народження.
Водночас в Одеській міськраді поінформували, що комунальні служби оперативно фіксують адреси пошкоджених будинків та ліквідують наслідки. Надзвичайникам допомагають спецтехніка та особовий склад КП "Міські дороги".
Що відомо про нічну атаку по Одесі
Нагадаємо, російські загарбники вкотре влаштували масовану атаку по Україні, запустивши по містах країни в ніч проти 20 липня ракети та безпілотники. Так, ракетних ударів було завдано по Одесі та Миколаєву, а атаки дронами зазнали Суми. Внаслідок ракетної атаки по Одесі в середмісті зруйнована адмінбудівля, пошкоджені багато будинків навколо, є влучання у склад. Спершу було відомо про чотирьох постраждалих.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Братчук: Атака по Одещині спланована! Кримський міст доживає останні місяці!"
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