Нічна атака по Одесі: загинув юнак, кількість постраждалих зросла (фото)

У людей – уламкові поранення та отруєння продуктами горіння.

Внаслідок ракетного удару по Одесі вночі 20 липня кількість постраждалих зросла до восьми, і загинув юнак – охоронець цивільної будівлі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він уточнив, що внаслідок нічної атаки по Одесі постраждали восьмеро людей, серед яких троє співробітників ДСНС. Водночас в області минулося без постраждалих.

Також читайте СБУ затримала в Одесі проросійського блогера з оточення Стремоусова

До лікарень міста госпіталізували трьох постраждалих, які перебувають у стані середньої тяжкості. Серед них – один надзвичайник.

"У людей – осколкові поранення та отруєння продуктами горіння. Всі отримують необхідну медичну допомогу. Бажаю постраждалим скорішого одужання!" – йдеться в заяві Кіпера.

Він також повідомив про одного загиблого внаслідок ворожого удару – це охоронець цивільної будівлі 2002 року народження.

Водночас в Одеській міськраді поінформували, що комунальні служби оперативно фіксують адреси пошкоджених будинків та ліквідують наслідки. Надзвичайникам допомагають спецтехніка та особовий склад КП "Міські дороги".

В Одесі ліквідовують наслідки ракетної атаки 20 липня / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

В Одесі ліквідовують наслідки ракетної атаки 20 липня / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

В Одесі ліквідовують наслідки ракетної атаки 20 липня / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

В Одесі ліквідовують наслідки ракетної атаки 20 липня / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Що відомо про нічну атаку по Одесі

Нагадаємо, російські загарбники вкотре влаштували масовану атаку по Україні, запустивши по містах країни в ніч проти 20 липня ракети та безпілотники. Так, ракетних ударів було завдано по Одесі та Миколаєву, а атаки дронами зазнали Суми. Внаслідок ракетної атаки по Одесі в середмісті зруйнована адмінбудівля, пошкоджені багато будинків навколо, є влучання у склад. Спершу було відомо про чотирьох постраждалих.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Братчук: Атака по Одещині спланована! Кримський міст доживає останні місяці!"

Читайте також: