Нічна атака по Україні: де прогриміли вибухи і скільки дронів-камікадзе збила ППО

Сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну. Сили ППО України збили всі 20 "Шахедів" і ракету Х-59.

Про це повідомили Повітряні сили України.

"Захисники українського неба відбили чергову російську атаку, яка тривала від вечора минулої доби. Їм вдалося знищити всі 20 дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131", а також ракету Х-59. Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей",- йдеться у повідомленні.

Відомо також, що окупанти запустили в бік України й балістику, але вона не досягла своєї цілі.

Раніше стало відомо, що вибухи лунали у Кропивницькому та Херсоні. У Хмельницькій області працювала ППО.

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