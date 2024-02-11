Нічна атака по Україні: де збивали ворожі безпілотники та як відпрацювала ППО

Вночі проти 11 лютого російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами. Ворог випустив 45 БпЛА типу "Shahed-136/131" з районів Балаклави та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У результаті бойової роботи сил ППО знищено 40 дронів.

"До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Ворожі безпілотники знищено в межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Що відомо про нічну атаку

На півдні України цієї ночі силами та засобами ППО ЗСУ були збиті 26 ворожих ударних дронів типу "Шахед", які російські окупанти запускали для повітряної атаки. Бойова робота ППО ЗСУ тривала у кількох областях.

Силами та засобами протиповітряної оборони були знищені усі дрони-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники запускали для ударів по Києву. Ворожі безпілотники заходили із західного напрямку. Повітряна тривога у Києві та області тривала майже 2 години.

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