Нічна атака по Україні: експерт пояснив, чому майже половину російських дронів не вдалося збити

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував масовану атаку російських БПЛА по Україні і пояснив, чому вдалося збити трохи більше половини з них.

У ніч на 3 листопада російські окупанти застосували по Україні 40 іранських дронів-камікадзе, з яких збито було 24, що становить трохи більше половини запущених.

Про наймасованішу атаку за останній час розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Востаннє такою кількістю Shahed-131/136 росіяни атакували Україну 30 вересня, запустивши їх з мису Чауда. Тоді було збито 30 дронів-камікадзе, переважно в районі Миколаївської та Одеської областей.

Цієї ночі основною локацією запуску був Приморськ-Ахтарськ і маршрути польоту дронів відрізнялися від тих, що були раніше. Почасти саме це і стало причиною низького коефіцієнта збиття Shahed-131/136, вважає експерт.

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"З урахуванням того, що це наймасовіший наліт на територію України за, практично, місяць, я все ж не думаю, що він є частиною системних ударів, запланованих саме в такій кількості на листопад. Це скоріше промацування нових маршрутів і тест їх на ефективність", - переконаний Коваленко.

За його словами, російська ефективність цього разу виявилася вищою за ті, що проводилися раніше, що може бути зумовлено обранням районів, недостатньо підготовлених до відбиття нальотів. Це, каже експерт, зайвий раз порушує питання створення буфера безпеки і великі поставки Україні засобів ППО.

"Небезпеку Shahed-131/136 зараз несуть не тільки кількісного характеру, а й тим, що вони регулярно змінюють маршрути, часом застаючи деякі райони зненацька і нездатності ефективно перехоплювати повітряні загрози", - пояснив Коваленко.

Нічна атака дронами по Україні 3 листопада

Вночі проти п'ятниці, 3 листопада, російська окупаційна армія атакувала Україну чотирма десятками безпілотників та однією керованою авіаційною ракетою Х-59. Повітряна тривога тривала понад п'яти годин. Сили ППО знищили 24 "Shahed-136/131" та одну ракету.

Як минула ніч у регіонах та які наслідки атаки дронів - у матеріалі ТСН.ua.

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