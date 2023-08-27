Нічна атака по Україні: Гуменюк розповіла про нову тактику окупантів

Ракетна небезпека зберігається і загроза існує не тільки з повітря, а і з моря, наголосили в ОК "Південь".

Під час нічної атаки 27 серпня російські окупанти застосували складну систему маневрів.

Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ракетна небезпека зберігається і загроза існує не тільки з повітря, а і з моря. Ракетоносій продовжує бойове чергування. Він здійснив маневр, перейшовши з Азовського моря в Чорне. Декілька діб він чатував саме в Азовському морі, і саме звідти наносилися удари по Одещині. Останнім часом ми спостерігаємо тактику ворога, коли вони багато маневрують ракетами або дронами під час атак, щоб виснажити та виявити систему протиповітряної оборони", - сказала вона.

На думку Гуменюк, найімовірніше, Росія вишукує варіанти прокладання маршрутів для майбутніх атак.

Як раніше повідомляли в ISW, ЗСУ наблизилися до наступних російських оборонних позицій.

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