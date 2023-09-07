Нічна атака по Україні: куди росіяни запускали дрони і скільки вдалося знищити

Уночі проти 7 вересня російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних безпілотників типу "Shahed-136/131". Зафіксовано 33 російські дрони. Сили ППО знищили 25.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що всього зафіксовано пуски 33 Shahed - в основному в напрямку південних районів Одеської області.

"За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Окупанти запускали безпілотники з північного, південно-східного та південного напрямків - російського Курськ та Приморсько-Ахтарськ, а також мису Чауда, що в тимчасово анексованому Криму.

Нічна атака дронів

Ще 6 вересня, о 22:36 у Сумській області оголосили повітряну тривогу. ПС попередили, що на Україну знову летять кілька груп "Шахедів".

Опівночі Повітряні сили повідомили, що група ворожих БпЛА підлітає до Одещини - в сторону Ізмаїльського району. Тривога в області тривала від 00:29 до 03:20.

Зранку 7 вересня в Одеській ОВА повідомили, що російські дрони три години атакували Одещину. Внаслідок атаки безпілотників у декількох населених пунктах області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури. Є потерпілий.

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