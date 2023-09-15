Нічна атака по Україні: куди росіяни запускали дрони і скільки вдалося знищити

Вночі проти 15 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками “Shahed-136/131". Сили української протиповітряної оборони знищили усі 17 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти запускали безпілотники з південно-східного напрямку - з російського Приморсько-Ахтарська.

"Усього зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини. Усі 17 "Шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування", - йдеться у повідомленні ПС.

Як повідомлялося, зранку 15 вересня на Хмельниччині пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги, яка тривала в регіоні від 05:51 до 07:33, у небі над областю працювали сили ППО.

До слова, на світанку у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали, що деяких регіонам на заході України загрожують ворожі ударні дрони. Зокрема, Хмельницькій області.

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