Нічна атака по Україні: куди росіяни запускали дрони і скільки вдалося знищити

Безпілотники було знищено у південних областях.

Вночі проти вівторка, 10 жовтня, армія Російської Федерації атакувала Україну 36 ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили ППО знищили 27 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч проти 10 жовтня 2023 року російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпілотники було збито у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Як повідомлялося, російські загарбники вночі атакували Одещину ударними БпЛА. Повідомлялося про дві групи ворожих дронів. Тривога в області тривала 2 год. 40 хв - від 22:22 до 01:02.