Нічна атака по Україні: майже всі повітряні цілі знищено в одній області

У ніч проти 28 липня 2024 року окупанти знову атакували Україну.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та восьма ударними БпЛА "Shahed" із мису Чауда – Крим. Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БпЛА "Shahed-131/136". Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі вранці, 28 липня, під час повітряної тривоги пролунав вибух. В області працювала протиповітряна оборона.

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