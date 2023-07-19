Нічна атака по Україні: росіяни вдарили по зернових терміналах у портах "Одеса" та "Чорноморськ"

Пошкоджена зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів, а також перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Під час нічної атаки по Україні 19 липня російські війська завдали ударів по зернових терміналах у портах "Одеса" та "Чорноморськ", пошкоджена інфраструктура трейдерів.

Про це віцепрем’єр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив у Мережі.

Кубраков зазначив, що "Росія продовжує тероризувати світ навіть після виходу з зернової ініціативи". Так, ворожі сили атакували зернові термінали та портову інфраструктуру у портах "Одеса" та "Чорноморськ".

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Внаслідок атак була пошкоджена зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Окрім того, зауважив міністр, уночі напередодні росіяни атакували портову інфраструктура, задіяну в роботі зернового коридору. Внаслідок цього пошкоджень зазнали о резервуари та причали Одеського порту.

"Атака на зернові термінали – акт агресії проти світу. На меті російських терористів – знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не тільки з Україною, а з населенням Африки та Азії, для яких це зерно – питання виживання", – йдеться в заяві Кубракова.

Він наголосив, що зернова та портова інфраструктура в Україні мають бути захищені світом, аби гарантувати світову продовольчу безпеку.

Наслідки атаки по зернових терміналах у портах "Одеса" та "Чорноморськ" / Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Наслідки атаки по зернових терміналах у портах "Одеса" та "Чорноморськ" / Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Наслідки атаки по зернових терміналах у портах "Одеса" та "Чорноморськ" / Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Наслідки атаки по зернових терміналах у портах "Одеса" та "Чорноморськ" / Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Наслідки атаки по зернових терміналах у портах "Одеса" та "Чорноморськ" / Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Що відомо про нічну атаку по Одесі та області 19 липня

Росіяни завдають ударів по Одесі вже дві ночі поспіль – 18 та 19 липня. Так, під час першої атаки уламки збитих ворожих ракет і вибухова хвиля пошкодили об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних будинків.

А в ніч проти 19 липня загарбники випустили по Одесі та області безпілотники та різні типи крилатих ракет. Так, уламки впали посеред обласного центру та утворили велику вирву, пошкоджені будинки, є постраждалі. Ворог влучив у зерновий та олійний термінали, у промисловий об'єкт. Також пошкоджені склади з тютюном і феєрверками.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "140 рятувальників борються з пеклом на Одещині – моторошні кадри з місць прильотів"

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