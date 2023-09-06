Нічна атака по Україні: скільки ракет і дронів вдалося знищити ППО

Уночі проти 6 вересня Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними безпілотниками. Окупанти запустили 33 повітряні цілі. ППО збили 23 об'єкти.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Вночі було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

сім ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55: їх окупанти випустили з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;

одна балістична ракета "Іскандер-М":

25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131": дрони запустили з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

"По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі", - йдеться у повідомленні.

Сили ППО знищили:

сім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

одну балістичну ракету "Іскандер-М";

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Як повідомлялося, ближче до ранку в Україні почали оголошувати повітряну тривогу через запуск крилатих ракет.

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