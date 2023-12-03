Нічна атака по Україні: стало відомо, як заходили "Шахеди" та де їх збила ППО

Сьогодні вночі росіяни знову атакували Україну. Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

Про це повідомили Повітряні сили України.

"Противник атакував 12 ударними БпЛА типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарськ – РФ та керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору Бєлгородської народної республіки. Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість "Шахедів" було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині", - зазначили у відомстві.

ППО знищила 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131, а керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги на Хмельниччині відпрацювали українські сили протиповітряної оборони.

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