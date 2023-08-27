Нічна атака по Україні: у Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети і якого типу

Ракети були направлені на центральні та північні області, повідомили у Повітрняих силах.
Уночі 27 серпня Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555, випущеними із літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса.
Про це інформує пресслужба Повітряних сил України.
"Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору рф в районі Енгельса. Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило", - сказано у повідомленні.
Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.
Раніше в оперативному командуванні "Південь" розповіли про нову тактику окупантів під час нічної атаки.
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