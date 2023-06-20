Нічна атака по Україні: все, що відомо про російські удари та влучання

Російські окупанти влаштували масовану атаку по Україні в ніч проти 20 червня, запустивши дрони-камікадзе Shahed та ракети. Частину ворожих цілей вдалося збити, однак зафіксовані і влучання.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нічну атаку.

Близько опівночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. Під час тривоги у Києві, Запоріжжі та Львові лунали вибухи.

Вибухи в Києві

Близько 4:00 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО. Через кілька годин Київська МВА поінформувала, що силами і засобам ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже 20 ворожих цілей. Там уточнили, що дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години.

Атака по Запоріжжю

Щодо Запоріжжя, то в обласній військовій адміністрації повідомили про чергову масовану атаку ворога, мішенями якої стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.

Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок нічної атаки люди та житлові будинки не постраждали. У нормі також усі комунальні системи.

Вибухи у Львові

Львів та область були атаковані дронами, і вночі пролунала ціла серія вибухів. Мер Львова Андрій Садовий повідомив про влучання у обʼєкт критичної інфраструктури. Там зайнялася пожежа. На місці працюють вогнеборці, ДСНС та комунальники. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Скільки ворожих цілей знищено

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські окупанти під час нічної атаки запустили по Україні 30 дронів Shahed, 28 із яких вдалося збити силам ППО.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що російські війська завдали ударів дронами Shahed по військових та інфраструктурних об’єктах України. Було знищено 32 із випущених 35 БПЛА.

За даними Генштабу, загарбники застосували по Запоріжжю та його околицях сім ракет С-300. А в Повітряних силах повідомили про удар по Запоріжжю ще й балістичними ракетами "Іскандер-М".

ППО працювала у більшості областей України, однак основний напрямок атаки дронів – Київщина. Загарбники здійснювали пуски з північного та південного напрямків – Брянська область РФ та східне узбережжя Азовського моря.

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