Нічна атака по Україні: з’явилося відео, як сили ППО збивали ракети

Командувач Повітряних сил подякував бійцям за успішну роботу.
В Повітряних силах ЗСУ показали відео роботи ППО по російських ракетах під час нічної атаки 18 вересня.
Відповідні кадри опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
На відеоролику видно, як сили протиповітряної оборони випускають ракету із ЗРК та збивають ворожу повітряну ціль.
"Є! Давай ще третю", – звучить на відео.
Олещук у дописі до ролика подякував бійцям за успішну роботу.
"Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу 18 вересня! Третя теж була! Разом – до перемоги!" – йдеться в заяві командувача Повітряних сил.
Нагадаємо, Росія в ніч проти 18 вересня влаштувала ракетно-дронову атаку по Україні. Сили ППО знищили 18 із 24-ох ворожих БПЛА та всі 17 ракет.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гуменюк: Россия запускает ракеты с очень сложным маршрутом!
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