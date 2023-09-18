Нічна атака по Україні: з’явилося відео, як сили ППО збивали ракети

В Повітряних силах ЗСУ показали відео роботи ППО по російських ракетах під час нічної атаки 18 вересня.

Відповідні кадри опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

На відеоролику видно, як сили протиповітряної оборони випускають ракету із ЗРК та збивають ворожу повітряну ціль.

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"Є! Давай ще третю", – звучить на відео.

Олещук у дописі до ролика подякував бійцям за успішну роботу.

"Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу 18 вересня! Третя теж була! Разом – до перемоги!" – йдеться в заяві командувача Повітряних сил.

Ракетна і дронова атака по Україні: опублікували відео роботи ППО

Нагадаємо, Росія в ніч проти 18 вересня влаштувала ракетно-дронову атаку по Україні. Сили ППО знищили 18 із 24-ох ворожих БПЛА та всі 17 ракет.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гуменюк: Россия запускает ракеты с очень сложным маршрутом!

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