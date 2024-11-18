Нічна атака по Україні: ЗС РФ запустили дрони і ракети, де чули вибухи

У Сумах є влучення.

Вночі окупанти знову атакували Україну - випустили ударні дрони та ракети.

Про це повідомили Повітряні сили України.

"У ніч проти 18 листопада 2024 року ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області. Також із Курщини ворог випустив 11 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу", - йдеться у повідомленні.

Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БпЛА — локаційно втрачено.

Нагадаємо, у Сумах РФ поцілила у багатоквартирний житловий будинок. За останніми даними, відомо про 11 загиблих, серед них - двоє дітей.

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